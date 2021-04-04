В Тбилиси взорвался бытовой газ в жилом доме

ТБИЛИСИ, 4 апреля. /ТАСС/. Женщина в возрасте 65 лет погибла в результате взрыва газа в квартире многоэтажного дома, расположенного в районе Лило на окраине Тбилиси. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

По данным ТВ, несчастный случай произошел в квартире погибшей женщины. Взрывной волной ее выбросило на улицу. На данный момент, жители дома эвакуированы.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД подтвердили корреспонденту ТАСС произошедшее, однако не сумели уточнить, погибла ли женщина. "Факт взрыва подтверждаем. Предположительно это был бытовой газ. Умерла ли женщина, не могу сказать. Ее доставили в больницу, она была контактной", - сказал сотрудник пресс-службы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Место происшествия полностью оцеплено полицией. Жители ожидают прибытия специалистов из мэрии Тбилиси, которые должны установить, безопасно ли продолжать жить в доме.