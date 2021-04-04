В нацпарке "Югыд Ва" в Коми погибли два туриста

ТАСС, 4 апреля. Следователи начали процессуальную проверку после сообщения о гибели в субботу двух туристов на территории национального парка "Югыд Ва" в районе базы "Озерная" в Республике Коми. Погибшие входили в состав туристической группы из трех человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"3 апреля в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории ФГБУ "Национальный парк "Югыд Ва" в районе базы "Озерная" (100 км от города Печоры) находится туристическая группа из трех человек, из которых двое погибли. Связь с туристами отсутствует. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, "туристы были из Пермского края, все взрослые".

О причине происшествия

Погибшие туристы попали под лавину, сообщили в учреждении "СПАС-Коми" регионального комитета ГО и ЧС.

"По предварительным данным, группа из трех туристов из Пермского края двигалась на двух снегоходах по реке Озерной в национальном парке "Югыд ва". Их зацепило краем лавины. Двоих сразу засыпало, один как-то оказался на поверхности, смог выбраться. Он попытался самостоятельно откопать своих товарищей, но не получилось. Отправился на турбазу "Озерную", это недалеко, и оттуда сообщил спасателям о произошедшем. Утром он вновь прибыл на место происшествия, в этот момент там находились неподалеку четверо туристов на снегоходах из Печоры. Они помогли откопать тела двух погибших", - сообщили ТАСС в "СПАС-Коми".

По другой предварительной информации, туристы на снегоходах подрезали склон горы, в результате чего на них сошла лавина. Туристы зарегистрировались в главном управлении МЧС по Коми и получили разрешение на посещение национального парка.

На помощь туристам 3 апреля в 20:00 из Печоры выехала на снегоходах с санями аварийно-спасательная группа "СПАС-Коми" и с ними следователь от следственного управления СК РФ. Это примерно 8-10 часов пути. На данный момент спасатели транспортируют тела погибших к ближайшему населенному пункту - поселку Аранец, где появится устойчивая связь со спасателями, добавили ТАСС в аварийно-спасательном отряде.

"Югыд Ва" является одним из самых больших национальных парков России. Его площадь составляет около 2 млн га, он расположен на территории Интинского, Печорского и Вуктыльского муниципальных образований Республики Коми. Учрежден в 1994 году.

В новость были внесены изменения (15:57 мск) - добавлена информация о причине инцидента