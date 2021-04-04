{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проводит проверку после возгорания кабины машиниста электрички под Калугой

Пострадавших нет

ТАСС, 4 апреля. Прокуратура начала проверку по факту возгорания кабины машиниста электрички на станции Малоярославец в Калужской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

По ее словам, сегодня днем на седьмом пути ж/д станции Малоярославец произошло возгорание кабины машиниста электропоезда сообщением Малоярославец - Москва. Пожал локализован, никто не пострадал. "Задержки по маршруту не произошло, пассажиры эвакуированы в другой электропоезд-экспресс, следующий по тому же маршруту", - сообщила Короткова.

На место выехал Калужский транспортный прокурор Денис Косик, которому поручено проведение проверки. "В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавила Короткова.

Теги
РоссияКалужская область
Поезд на Кубани сбил насмерть подростка в наушниках
Мальчик проживал в станице Динская
Читать полностью