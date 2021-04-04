В Казани начали доследственную проверку после драки

ТАСС, 4 апреля. Прокуратура Кировского района Казани взяла на контроль ход доследственной проверки по факту массовой драки, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ранее местные СМИ распространили ролик, на котором видно, как более 10 человек стали участниками потасовки. Указывается, что видео снято у кафе на улице Гладилова.

"По факту драки на улице Гладилова города Казани проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Сообщение о преступлении зарегистрировано отделом полиции №3 "Зареченский" УМВД России по городу Казани ночью 3 апреля 2021 года", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства происшествия.