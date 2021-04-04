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Молодой человек выстрелил в ногу охраннику ТЦ на северо-западе Москвы

Ведется розыск стрелявшего

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Молодой человек в ходе конфликта выстрелил в ногу сотруднику торгового центра на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

"На Тушинской улице, 17, в торговом центре между молодым человеком и сотрудником произошел конфликт, в ходе которого молодой человек выстрелил из предположительно травматического оружия в своего оппонента", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник ТЦ получил травму ноги. Стрелявший скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавшим является сотрудник службы безопасности торгового центра. Госпитализация ему не понадобилась.

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