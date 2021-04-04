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CNN: в Вирджинии при стрельбе погиб один человек

Еще двое получили ранения

ТАСС, 4 апреля. По меньшей мере один человек погиб, двое получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, поздним вечером в субботу, 3 апреля, полицейские получили сообщение о перестрелке. На месте инцидента они обнаружили одного погибшего и двух человек с ранениями, представляющими угрозу жизни. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.

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