Поезд на Кубани сбил насмерть подростка в наушниках

КРАСНОДАР, 4 апреля. /ТАСС/. Поезд насмерть сбил 16-летнего подростка на станции под Краснодаром, молодой человек в этот момент был в наушниках, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

"На железнодорожной станции Динская грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний. Как пояснил машинист, он увидел парня, который идет в колее железной дороги. Во избежание наезда был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личность погибшего мальчика установлена - это 16-летний житель станицы Динская.