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Более 100 человек эвакуировали из самолета в аэропорту Варшавы из-за сообщения о бомбе

Самолет проверяют специалисты

ВАРШАВА, 4 апреля. /ТАСС/. Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в польскую столицу из Стамбула, были эвакуированы из-за поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба. Об этом сообщила в воскресенье Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

"Мероприятия [по проверке самолета] все еще проводятся", - отметила она, подчеркнув, что пока никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"Все указывает на то, что это была анонимная шутка", - сказала Белец-Янас. По ее словам, на борт самолета еще должен подняться специалист со служебной собакой, чтобы проверить лайнер на наличие взрывоопасных веществ.

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