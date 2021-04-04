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На Кубани госпитализировали судью с травмой, полученной при падении

По данным источника в правоохранительных органах, криминальная причина получения повреждений исключается

КРАСНОДАР, 4 апреля. /ТАСС/. Судья Прикубанского районного суда Краснодара получил травму в результате падения, он находится в больнице, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в воскресенье.

"Судьей получена бытовая травма в результате падения", - сообщил собеседник агентства, не уточняя характер травмы.

По его словам, криминальная причина получения повреждений исключена. Ранее в воскресенье местные Telegram-каналы сообщали о том, что судья Игорь Мищенко получил серьезную травму головы, обстоятельства не уточнялись.

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