Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

ТАСС, 5 апреля. Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном. Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей властей, в результате погибли по меньшей мере пять человек.

По данным агентства, 11 человек удалось спасти.

"Мы не знаем точного числа пропавших", - цитирует AFP местного чиновника. Спасатели ищут выживших, но в полиции отмечают, что из-за погодных условий этот процесс затруднен.