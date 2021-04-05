Землетрясение магнитудой 4,0 произошло рядом с Камчаткой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано сейсмологами в понедельник утром в акватории Тихого океана рядом с восточным побережьем полуострова Камчатка . Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 08:05 сахалинского времени (00:05 мск). Глубина очага составила 64 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались. Повреждений нет. Угрозу цунами не объявляли.