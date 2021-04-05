Рядом с Курильскими островами произошли два землетрясения магнитудой до 3,7

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в понедельник в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 3,7. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясения магнитудой 3,3 и 3,7 произошли рядом с островом Уруп Большой Курильской гряды. Глубина очагов составила 177 и 20 км соответственно", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли, повреждений нет.