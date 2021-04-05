Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске увеличилось до шести

ХАБАРОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Шесть человек, по уточненным данным, получили травмы в произошедшей накануне аварии с пассажирским автобусом в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем, он совершил съезд с дороги. По данным полиции, всего пострадали пять пассажиров и сам водитель. В салоне находились 17 человек.

"Пострадало в общей сложности шесть человек. Люди получили переломы, ушибы, один отпущен на амбулаторное лечение, остальные получают лечение в больнице", - сказали в Госавтоинспекции.

Следствие начало проверку по факту аварии, сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Будет дана оценка действиям руководства транспортной компании по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").