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На Сахалине около 30 рыбаков-любителей пытаются добраться до берега по льдинам

К ним выдвинулись спасатели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Около 30 человек, несмотря на предупреждения спасателей, в понедельник вышли на любительскую рыбалку в Корсаковском районе на юге Сахалина, в результате чего оказались на отрывающихся от припая льдинах. Сейчас они пытаются самостоятельно добраться до берега, к ним выехали группы спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В 16 км от села Охотское Корсаковского района в заливе Мордвинова под берегом происходит разрушение припая. На льдинах находятся до 30 человек", - рассказали в пресс-службе.

По информации МЧС, к месту происшествия выдвинулись спасатели из Южно-Сахалинска и сотрудники корсаковской Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) с лодками. В настоящее время рыбаки предпринимают попытки самостоятельно добраться до берега по отрывающимся льдинам.

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