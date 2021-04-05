В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

ТАСС, 5 апреля. Следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло накануне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Па версии следствия, в воскресенье в Краснофлотском районе города Хабаровска водитель пассажирского автобуса потерял сознание во время движения по маршруту. Автобус съехал в кювет, в результате водитель и четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Четверо пострадавших госпитализированы, водителю назначено амбулаторное лечение. По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, пострадали шесть человек: водитель и пять пассажиров.