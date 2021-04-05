В Якутии бывшая служащая банка обвиняется в присвоении свыше 35 млн рублей

ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Бывшая служащая банка обвиняется в Якутии в присвоении более 35 млн рублей. По версии следствия, обвиняемая в рабочее время выносила деньги из помещения кассы и банка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Верхоянская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника одного из банковских учреждений. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая с июля по август 2020 года, испытывая финансовые трудности и желая улучшить материальное положение, а также для погашения своих текущих долгов по кредитным обязательствам, участия в торгах и брокерских операциях, использовала свое служебное положение и в рабочее время выносила наличные денежные средства из помещения кассы и банка.

"С целью скрыть факт хищения денежных средств обвиняемая, находясь на своем рабочем месте, совершила подмену более 35 млн рублей поддельными денежными средствами в вакуумных упаковках, на которых ставила свою подпись. Своими умышленными преступными действиями обвиняемая причинила банку имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 35 млн рублей", - добавили в прокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.