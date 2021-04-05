В Саратовской области трое детей отравились угарным газом

ТАСС, 5 апреля. Трое детей госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом в селе Приволжское в Саратовской области, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону. В медицинском учреждении после обследования отравление несовершеннолетних газом подтвердилось.

"Трое малолетних детей (девочки двух, шести и 11 лет) пожаловались маме на ухудшение самочувствия. Женщина сообщила об этом супругу, после чего они вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики осмотрели детей и в связи с возникшими подозрениями на отравление продуктами горения приняли решение о госпитализации. В ходе обследования в лечебном учреждении подтвердилось отравление девочек окисью углерода", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент детям оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту инцидента проводится проверка.