При столкновении автомобилей на севере Китая погибли четыре человека

ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, два пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом в понедельник сообщило управление общественной безопасности городского округа Чифэн.

По его данным, авария произошла в воскресенье на 536-м километре трассы 210, соединяющей город Чифэн и хошун (административная единица, аналогичная уезду) Аохан-Ци.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Причина аварии устанавливается, ведется следствие.