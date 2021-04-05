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Пожар в Одинцове локализовали

По уточненным данным, горит ангар. Пострадавших в ЧП нет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на Можайском шоссе недалеко от МКАД в Одинцовском городском округе Подмосковья выросла почти до 400 кв. м. Как сообщили ТАСС в понедельник в экстренных службах, пожар локализован.

"По уточненной информации, на Можайском шоссе в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа горит ангар по всей площади. Сейчас пожар локализован на площади около 400 кв. м", - сказал собеседник агентства. Данных о пострадавших нет.

Возгорание возникло около 06:40 мск. Изначально сообщалось, что горят бытовки на площади 80 кв. м.

 
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