Пожар в Одинцове локализовали

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на Можайском шоссе недалеко от МКАД в Одинцовском городском округе Подмосковья выросла почти до 400 кв. м. Как сообщили ТАСС в понедельник в экстренных службах, пожар локализован.

"По уточненной информации, на Можайском шоссе в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа горит ангар по всей площади. Сейчас пожар локализован на площади около 400 кв. м", - сказал собеседник агентства. Данных о пострадавших нет.

Возгорание возникло около 06:40 мск. Изначально сообщалось, что горят бытовки на площади 80 кв. м.