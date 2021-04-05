Ущерб от действий главы департамента Минпромторга составил более 31 млн рублей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет считает, что ущерб от действий директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении полномочий, превышает 31 млн рублей. Как уточнил ТАСС адвокат Алексей Ануфриенко, его подзащитный вину не признает.

"По мнению следствия, Павел Серватинский, зная об отсутствии законных оснований для предоставления ООО "Исток" субсидии на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов, проигнорировав сообщения подчиненных сотрудников о выявленных нарушениях, явно превышая должностные полномочия, единолично принял решение о продолжении перечисления ООО "Исток" субсидии и не принял мер по возврату ранее перечисленных денежных средств", - рассказал защитник.

По его словам, следствие считает, что превышение Серватинским должностных полномочий повлекло за собой причинение тяжких последствий, таких, как невозврат Минпромторгу необоснованно перечисленной ООО "Исток" субсидии в размере более 31 млн рублей. "С предъявленным обвинением Павел Вадимович не согласен, никаких умышленных действий, связанных с превышением должностных полномочий, он не совершал. Вывод о наступлении тяжких последствий следствием сделан необоснованно, поскольку нарушенные права Минпромторга РФ восстановлены судом в процедуре арбитражного судопроизводства", - добавил адвокат.