На Ставрополье задержали предполагаемого террориста, готовившего взрыв в отделе полиции

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, задержав сторонника международных террористических организаций, готовившего нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб. Как сообщили в понедельник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, также задержаны три его сообщника, входившие в ячейку запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД предотвращен террористический акт в Ставропольском крае. В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций", - подчеркнули в ЦОС.

Задержанный 5 апреля планировал устроить взрыв в отделе полиции, в котором отмечался после освобождения из мест лишения свободы. Об этом сообщила знакомая задержанного на допросе, видео которого распространил ЦОС.

"Я была в курсе. Он готовил террористический акт, покупая при этом оснащение для изготовления взрывных устройств. 5 апреля он собирался совершить теракт в отделе полиции, где он отмечается", - сказала девушка. Свидетельница уточнила, что мужчина хотел взорвать участок полиции и для этого сделал самодельные гранаты.

В Кисловодске также задержали трех сообщников злоумышленника, граждан России, которые причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике. "Они сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края", - сообщили в ФСБ.

При обыске у предполагаемого террориста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу. Также в его средствах связи найдены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ФСБ не разглашает личности задержанных в интересах следствия.