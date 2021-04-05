В Бурятии бродячие собаки загрызли пенсионерку

ТАСС, 5 апреля. Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после гибели 80-летней жительницы села Шэнэ Буса Заиграевского района, которую загрызла стая бродячих собак. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"4 апреля утром на улице возле одного из домов в селе Шэнэ Буса обнаружено тело 80-летней женщины с многочисленными повреждениями от укусов животных. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что данные повреждения прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть. Вблизи от тела потерпевшей граждане видели свору собак без владельцев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, к несчастному случаю привела ненадлежащая работа местных властей с проблемой бездомных животных. Как уточнили в ведомстве, тело женщины нашел ее сын на заднем дворе дома погибшей. При этом, когда один из полицейских обследовал местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.

"Вокруг села организованы поиски и отлов бродячих собак. К месту происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров, который будет координировать работу следственно-оперативной группы, а затем примет участие в совещании в администрации района по вопросам обеспечения безопасности граждан от нападения бездомных животных", - добавили в пресс-службе.

За последние несколько месяцев это не первый случай нападения собак на людей в Бурятии. В конце декабря 2020 года в Улан-Удэ пострадала 20-летняя девушка: в микрорайоне Забайкальский на нее напали несколько собак, теперь пострадавшая лечится в Москве. В тот же день в том же микрорайоне собаки покусали 11-летнего мальчика, он также перевезен на лечение в Москву, следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. В январе этого года было зафиксировано несколько нападений собак в Улан-Удэ: на 18-летнюю девушку, двух мальчиков 11 и 12 лет, один из школьников был серьезно травмирован, а также на девятилетнюю девочку.