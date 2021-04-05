Двоих совладельцев Merlion освободили из СИЗО

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. СК РФ решил освободить из-под стражи совладельцев компании Merlion Алексея Абрамова и Владислава Мангутова, обвиняемых в покушении на убийство. Об этом говорится в заявлении их адвоката Георгия Поспелова, которое поступило в ТАСС.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве освобождены из-под стражи совладельцы компании Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов в связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избрания иной меры пресечения. Ранее был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест третий совладелец Merlion - Олег Карчев. Срок его домашнего ареста заканчивается 23 апреля 2021 года, как и срок содержания в СИЗО топ-менеджера компании Бориса Левина. А Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены 1 апреля 2021 года", - сказано в заявлении защитника.

Как полагает сторона защиты, освобождение Абрамова и Мангутова подтверждает мнение адвокатов о полной непричастности обвиняемых к инкриминируемому им преступлению. "В ходе расследования получены доказательства, указывающие на то, что Вячеслав Симоненко в составе организованной группы инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса. Заявления о возбуждении в отношении Вячеслава Симоненко уголовных дел по пункту "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК РФ (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) направлены в правоохранительные органы", - говорится в заявлении Поспелова.

По его словам, решения по ним должны быть приняты следственными органами после прекращения уголовного преследования Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и Бориса Левина. Защита намерена добиваться их полной реабилитации и привлечения к уголовной ответственности Вячеслава Симоненко. Комментарием Симоненко ТАСС пока не располагает.

Ранее бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и его предполагаемые сообщники - совладельцы компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов - были арестованы судом. Все они обвиняются в поджоге и покушении на убийство.

Как следует из заявления адвокатов защиты всех обвиняемых, которое поступило в ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку.