В Сочи при пожаре в многоэтажке погибли два человека

СОЧИ, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после гибели двух человек при пожаре в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

"Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК РФ по краю проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире на Курортном проспекте, в результате которого погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Курортном проспекте в Сочи в ночь на 5 апреля. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. После локализации возгорания были обнаружены тела двух человек.

"В ходе осмотра тел погибших каких-либо внешних признаков совершения в отношении них умышленных преступлений не обнаружено. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас назначено проведение экспертиз, устанавливается точная причина и очаг возгорания.