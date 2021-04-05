{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве полиция проверила 135 церквей после анонимного сообщения о "минировании"

Неизвестные по электронной почте прислали сообщение с угрозами взрывов в трех церквях, где якобы были заложены 40 взрывных устройств

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" нескольких церквей в Москве, в которых якобы заложены 40 взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне неизвестные по электронной почте прислали сообщение с угрозами взрывов в трех церквях в центре Москвы, где якобы были заложены 40 взрывных устройств. На место выезжали полицейские и кинологи, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства, отметив, что неизвестные требовали перечислить им на счет 2 млн рублей.

По его словам, в рамках отработки информации полиция проверила 135 церквей.

Теги
Россия
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Новой Зеландии
Сообщения об угрозе цунами не поступали
Читать полностью