В Москве полиция проверила 135 церквей после анонимного сообщения о "минировании"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" нескольких церквей в Москве, в которых якобы заложены 40 взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне неизвестные по электронной почте прислали сообщение с угрозами взрывов в трех церквях в центре Москвы, где якобы были заложены 40 взрывных устройств. На место выезжали полицейские и кинологи, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства, отметив, что неизвестные требовали перечислить им на счет 2 млн рублей.

По его словам, в рамках отработки информации полиция проверила 135 церквей.