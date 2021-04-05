Уголовное дело возбудили из-за незаконных вырубок в парке Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки, касавшейся сообщений СМИ о незаконной вырубке деревьев в Центральном парке Евпатории, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура города Евпатория в ходе проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, выявила факт незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. В. Фрунзе. При обследовании территории установлена вырубка более 21 дерева и кустарника различных пород", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка проводилась совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. По предварительной оценке, проведенной департаментом городского хозяйства местной администрации, ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 4 млн рублей.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело", - отметили в ведомстве.

Добавляется, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ, которая подразумевает незаконную рубку деревьев и кустарников, совершенную в особо крупном размере, и предполагает до семи лет лишения свободы.