Суд отправил на принудительное лечение петербуржца за убийство жены топором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело Николая Тихонова, обвиняемого в убийстве и расчленении супруги. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, мужчину отправили на принудительное лечение.

"Суд освободил Тихонова от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в июле прошлого года. По версии следствия, он убил топором супругу в квартире на проспекте Художников, а затем расчленил ее тело и спрятал часть останков в чемодане, а другие выбросил в окно. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по ст. 105 УК РФ.

Задержанный был заключен под стражу и полностью признал свою вину. Однако в ходе следствия было установлено, что он имеет психическое заболевание. Дело поступило в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и применения мер медицинского характера.