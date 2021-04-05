За блогером Билом будут следить при помощи электронного браслета

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН надели электронный браслет на блогера Эдварда Била, находящегося по решению суда под запретом определенных действий по делу о массовом ДТП в Москве. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, таким образом все передвижения Била будут отслеживаться.