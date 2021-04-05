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ДТП на Садовом кольце

За блогером Билом будут следить при помощи электронного браслета

Для этого сотрудники ФСИН установили GPS-трекер на ногу блогера

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН надели электронный браслет на блогера Эдварда Била, находящегося по решению суда под запретом определенных действий по делу о массовом ДТП в Москве. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, таким образом все передвижения Била будут отслеживаться.

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"Сотрудники ФСИН установили GPS-трекер на ногу Била, чтобы следить за его передвижениями", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в минувшую субботу удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль).

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