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Расследование дела о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"
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Экс-полицейского Смирнова приговорили к 19 годам колонии за расстрел коллег в метро

Также суд взыскал со него 3,5 млн рублей в пользу родственников убитого им сотрудника ОСБ
Алексей Смирнов Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Описание
Алексей Смирнов
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Назначить наказание Смирнову в виде 19 лет колонии строгого режима. Первую треть наказания Смирнов будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Он также лишен специального звания старшего прапорщика полиции", - сказал судья Андрей Суворов.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого к 22 годам колонии строгого режима.

Суд также признал, что Смирнов не виновен по ч. 5 ст. 290 (вымогательство взятки). Ранее гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого к 22 годам колонии строгого режима.ки должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 291.2 (мелкое взяточничество). Его оправдали по этим эпизодам в связи с тем, что присяжные признали недоказанной вину экс-полицейского в вымогательстве взятки у гражданки Филиппин и гражданина Узбекистана.

Мосгорсуд решил взыскать со Смирнова 3,5 млн рублей в пользу родственников убитого им оперативника Максима Веялко. "Гражданские иски родственников Веялко суд частично удовлетворил. В пользу несовершеннолетнего сына Веялко взыскать 1 млн рублей, в пользу родителей погибшего и его вдовы - по 700 тыс. рублей, в пользу его брата - 400 тыс. рублей. Учитывая то, что ранее на имущество Смирнова был наложен арест, суд счел необходимым взыскать это имущество", - сказано в приговоре судьи Андрея Суворова.

В приговоре также отмечается, что суд постановил рассмотреть иски других потерпевших, а также иск, заявленный прокурором в пользу больницы о компенсации расходов, где проходил лечение пострадавший Алексей Лимонов, оставить на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

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РоссияРасследование дела о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"
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