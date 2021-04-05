Полиция раскрыла убийство курсанта МВД в Петербурге, совершенное семь лет назад

ТАСС, 5 апреля. Сотрудники полиции раскрыли убийство курсанта университета МВД России, которые было совершено в 2014 году в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, преступление было совершено в феврале 2014 года на улице Уточкина. По имеющейся информации, неизвестный мужчина выстрелил в 19-летнего второкурсника, который после учебы возвращался домой в форменном обмундировании. Работа по раскрытию преступления находилась на контроле руководства МВД России.

"В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий получена информация о возможной причастности к совершению противоправного деяния жителя города Санкт-Петербурга 1988 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. За ряд тяжких и особо тяжких преступлений злоумышленник был осужден в 2018 году на 19 лет 6 месяцев лишения свободы. Фигурант дал признательные показания, которые объективно подтверждают результаты разыскной работы и следственных действий", - сказала Волк.

Она отметила, что следователем следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу ему предъявлено обвинение в убийстве.