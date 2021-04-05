СК РФ возбудил дело о гибели ребенка в результате обстрела украинских силовиков в Донбассе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

2 апреля украинские силовики, нарушив режим перемирия, атаковали при помощи тяжелых вооружений с использованием беспилотников объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском Донецкой народной республики. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка была ранена. 3 апреля в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка Луганской народной республики получил ранения 46-летний мирный житель.

"По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сказала Петренко.

Она подчеркнула, что украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, меморандум к нему и положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Следственный комитет РФ устанавливает причастных к этому преступлению.