СМИ: руководство Тайваня пожертвует свой месячный доход пострадавшим в ж/д катастрофе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 апреля. /ТАСС/. Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь и глава регионального правительства Су Чжэньчан, а также ряд других чиновников из правящей на острове партии пожертвуют свой месячный доход в фонд помощи пострадавшим в результате крупной железнодорожной катастрофы. Об этом сообщило в понедельник международное радио Тайваня .

Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване.

Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване. Главное

Трагедия, произошедшая в минувшую пятницу, унесла жизни 50 человек. Еще 202 пассажира, по уточненным данным, получили ранения. В настоящее время госпитализированными остаются 37 пострадавших, состояние четырех их них расценивается врачами как критическое.

Возложив на себя ответственность за случившееся, глава транспортного ведомства Линь Цзялун заявил о готовности подать в отставку. Однако председатель правительства отказался решать сейчас этот вопрос, подчеркнув важность сосредоточения всех усилий на ликвидации последствий аварии.

В настоящее время спасатели продолжают операцию по разблокированию туннеля, внутри которого застряла большая часть искореженного состава. Движение поездов на аварийной ветке сможет возобновиться не ранее 20 апреля.