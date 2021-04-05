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СМИ: руководство Тайваня пожертвует свой месячный доход пострадавшим в ж/д катастрофе

В результате происшествия погибли 50 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 апреля. /ТАСС/. Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь и глава регионального правительства Су Чжэньчан, а также ряд других чиновников из правящей на острове партии пожертвуют свой месячный доход в фонд помощи пострадавшим в результате крупной железнодорожной катастрофы. Об этом сообщило в понедельник международное радио Тайваня.

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Трагедия, произошедшая в минувшую пятницу, унесла жизни 50 человек. Еще 202 пассажира, по уточненным данным, получили ранения. В настоящее время госпитализированными остаются 37 пострадавших, состояние четырех их них расценивается врачами как критическое.

Возложив на себя ответственность за случившееся, глава транспортного ведомства Линь Цзялун заявил о готовности подать в отставку. Однако председатель правительства отказался решать сейчас этот вопрос, подчеркнув важность сосредоточения всех усилий на ликвидации последствий аварии.

В настоящее время спасатели продолжают операцию по разблокированию туннеля, внутри которого застряла большая часть искореженного состава. Движение поездов на аварийной ветке сможет возобновиться не ранее 20 апреля.

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