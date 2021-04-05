В Волгограде троих экс-депутатов обвинили в организации преступного сообщества

ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Бывшие депутаты Волгоградской городской думы обвиняются в организации преступного сообщества, занимающегося мошенничеством с автостраховками. Ущерб страховым компаниям превысил 84 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих организаторов и двоих участников преступного сообщества по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования. В организации сообщества обвиняются трое бывших депутатов Волгоградской городской Думы. Всего в период с сентября 2015 года по декабрь 2016-го участниками преступного сообщества был причинен ущерб страховым компаниям на сумму более 84 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Волгоградской области, экс-депутаты через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, так называемые европротоколы, для составления которых не требуется участие сотрудников полиции. В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям "пострадавшие" автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств.

Необходимый пакет документов прикладывался к исковым заявлениям, ответчиками по которым выступали страховые компании. Участия в судах принимали "специальные" юристы, которые несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти деньги в судебном порядке все с тех же страховых компаний, уточнили в пресс-службе следственного управления.

По данным прокуратуры, организаторы обвиняются по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), нескольких эпизодах ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем в составе организованной группы"), ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по гражданскому делу"), ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"). Двоим участникам преступного сообщества инкриминируется ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), а также ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере").

"Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 млн рублей. Всего в состав преступного сообщества, помимо основных участников, входило более 450 членов преступных групп, материалы в отношении которых выделялись в отдельные производства и ранее были направлены в суд. В отношении большинства фигурантов в настоящее время постановлены обвинительные приговоры", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.