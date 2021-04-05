Уголовное дело возбудили в Волгограде в отношении мужчины, прикурившего от Вечного огня

ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Волгоградской области, который в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на аллее Героев в Центральном районе Волгограда, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Дознавателями отдела полиции № 4 Центрального района Волгограда возбуждено уголовного дело в отношении 29-летнего жителя рабочего поселка Иловля Волгоградской области по ч. 1 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан нарядом ППС УМВД России по Волгограду. По его словам, у него не было зажигалки, не задумавшись о последствиях, он решил воспользоваться пламенем Вечного огня, уточняется на сайте.