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В башкирском колледже похитили более 5 млн рублей, выделенных для сирот

По данным прокуратуры, по указанию директора учебного заведения бухгалтеры переводили деньги на свои банковские счета, а потом тратили их на свое усмотрение

УФА, 5 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении руководства Башкирского аграрно-технологического колледжа за хищение денег, выделяемых на сирот и студентов из малообеспеченных семей. Обвиняемые перевели более 5 млн рублей на свои счета, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения сотрудниками колледжа свыше 5 млн рублей, предназначавшихся для детей-сирот. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора колледжа и четырех работников бухгалтерии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что по указанию директора колледжа бухгалтеры переводили деньги на свои банковские счета, а далее тратили их на свое усмотрение. При этом деньги предназначались на обеспечение питанием, стипендией, обмундированием детей-сирот и учащихся из малообеспеченных семей. Проверка проводилась совместно с отделом экономической безопасности МВД по Башкирии, добавили в прокуратуре. Ведомство взяло расследование уголовного дела на особый контроль.

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