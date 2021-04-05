Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Билом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Консультант Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в массовом ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, отключена от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС рассказал адвокат Андрей Князев, представляющий интересы пострадавшей и ее семьи.

"Артемова находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме. У нее открытые переломы ног и внутренние разрывы органов", - сказал он.

По словам адвоката, он подаст жалобу на избранную предполагаемому виновнику ДТП меру пресечения. По его мнению, суд должен был избрать блогеру домашний арест. "Также мы будем добиваться официального признания Артемовой потерпевшей. Пока этого не произошло. Мы также готовы принять материальную помощь, потому что хотим, чтобы Мария восстановила свое здоровье, чтобы ей компенсировали материальный ущерб. Мы пока не знаем, какие суммы потребуются, этого даже сами врачи не знают", - заключил он.

Днем 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы блогер за рулем "Ауди" выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем "Фольксвагена". По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и использовался по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима. В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ), ему грозит до двух лет колонии. Обвинение ему пока не предъявлено. В минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании блогеру меры пресечения в виде запрета определенных действий.