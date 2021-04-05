В России 18 населенных пунктов оказались отрезанными паводком

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Паводковыми водами оказались отрезаны 18 населенных пунктов в России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Подтопленных жилых домов нет. Отрезаны [паводком] 18 населенных пунктов", - сказали в пресс-службе, добавив, что вопросы жизнеобеспечения населения организованы.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что подтопления наблюдаются в 24 регионах Дальнего Востока, Сибири, Приволжского и Центрального федеральных округов. Всего паводковыми водами подтоплено свыше 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и десять участков автодорог. Больше всего подтопленных приусадебных участков (159) находится в Иркутской области, 129 - в Тверской и 92 - в Рязанской областях. Низководные мосты оказались в воде в Приморском крае, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тамбовской, Ульяновской областях. Подтопления участков автодорог зафиксированы в Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской и Ярославской областях.

Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе ведомства. В МЧС также сообщили, что специалисты продолжают работу по своевременному выводу ледовых переправ. "За неделю закрыто 216 ледовых переправ и 19 зимников. Продолжают функционировать более 700 ледовых переправ и 120 зимников", - добавили в ведомстве.