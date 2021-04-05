Потерпевшие потребовали более 16,5 млрд рублей от полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Потерпевшие попросили Московский гарнизонный военный суд взыскать более 16,5 млрд рублей с бывшего начальника отдела управления "К" ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в размере $850 тыс., передает корреспондент ТАСС.

"Суд приобщает к делу два исковых заявления от потерпевших о взыскании более 16,5 млрд рублей. Данные иски будут рассмотрены по итогам рассмотрения дела", - постановил судья.

Как пояснили потерпевшие, суммы их исков обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки. Прокурор и защита не возражали против приобщения данных исков. Оценка им будет дана в ходе судебного разбирательства.

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение и авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.