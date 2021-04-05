Самолет Казань - Стамбул совершил экстренную посадку в Шереметьево

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Самолет рейса Казань - Стамбул совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 14:16 мск самолет благополучно приземлился в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Самолет Boeing 737 после вылета в 11:10 мск в Стамбул сделал около 15 кругов в небе над Казанью, планируя вернуться в аэропорт вылета, однако сменил курс и полетел в Москву из-за технической неисправности. В экстренных службах также отметили, что самолет летел на высоте около 3,6 тыс. м и не поднимался выше. Его скорость также была меньше, чем стандартная при пассажирских перевозках.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин, рейс Казань - Стамбул по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в Шереметьево.