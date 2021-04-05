Участницам непристойного видеоролика может грозить в Дубае до шести месяцев тюрьмы

ТАСС, 5 апреля. Полиция Дубая возбудила уголовное дело в отношении девушек, которые снялись обнаженными на балконе одного из домов в этом городе в ОАЭ. Им может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (более 100 тыс. рублей), сообщили в понедельник дубайские правоохранительные органы на своей странице в Twitter.

Девушки обвиняются в непристойных действиях (статья 361 уголовного кодекса ОАЭ). Полиция, однако, пока не уточняет национальность арестованных.

Ранее в генконсульстве России в Дубае ТАСС сообщили, что, по неофициальной информации, полученной дипломатами, всего были арестованы около 40 человек, в том числе, возможно, восемь россиянок. Дипломаты направили официальный запрос в полицию для уточнения этой информации.

В новость была внесена правка (15:00 мск) — уточняется сумма штрафа, верно - более 100 тыс. рублей.