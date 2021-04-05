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Петербуржца приговорили к полутора годам условно за толчок полицейского в спину

Суд посчитал, что Артем Попов применил не опасное для жизни насилие в отношении представителя власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Жителя Санкт-Петербурга Артема Попова, которого задержали после несогласованной акции 31 января, приговорили к полутора годам лишения свободы условно за то, что он толкнул полицейского. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении.

Попова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни. Следователи считали, что мужчина толкнул в спину полицейского, "чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред". Подсудимый признал вину.

После акции 31 января в СМИ и соцсетях появилось видео, как на Сенной площади полицейский достает табельное оружие и направляет его на митингующих. В главке МВД по Петербургу и Ленобласти позже сообщили, что считают действия сотрудника законными, так как он достал табельное оружие из-за угрозы своему здоровью.

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