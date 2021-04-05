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Обновлено 

В Саратове девочка выпала с 14-го этажа

Она погибла

САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели ребенка в Саратове в понедельник, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По Саратовской области организована доследственная проверка по факту гибели 10-летней девочки в результате падения с высоты. По предварительным данным, 5 апреля в дневное время [она упала] с высоты 14-го этажа жилого дома на улице Орджоникидзе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок погиб на месте. Следователями СК проводится осмотр места происшествия.

В прокуратуре региона уточнили, что девочка выпала с 14-го этажа жилого многоквартирного дома. По предварительным данным, ребенок воспитывался в полной семье, она характеризуется положительно. "На место происшествия выехал прокурор района и следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В новость были внесены изменения (15:18 мск) - добавлена информация от прокуратуры региона

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РоссияСаратовская область
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