Службы в храмах Москвы не прерывались из-за проверок сообщений о минировании

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Порядок богослужений Крестопоклонной недели в московских храмах не был нарушен из-за проверок правоохранителей на наличие взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, накануне неизвестные сообщили о "минировании" нескольких церквей в Москве, в которых якобы заложены 40 взрывных устройств. Они также требовали перечислить им на счет 2 млн рублей. Полиция и кинологи проверили 135 церквей, взрывных устройств и взрывчатых веществ не было обнаружено.

"[В воскресенье] более 130 церквей и территорий приходов столицы были обследованы на предмет нахождения взрывчатых веществ. Службы в храмах были совершены в обычное время, эвакуации прихожан не потребовалось. Сотрудники полиции действовали профессионально, уважительно и внимательно", - сказал Волков ТАСС.

Третье воскресенье Великого поста, в 2021 году выпавшее на 4 апреля, православные называют Крестопоклонной неделей. В этот день из алтарей храмов торжественно выносят крест для поклонения верующих. Крест остается в храме до пятницы.