Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-схимонаху Сергию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 28 мая бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову), который обвиняется по трем статьям УК РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"5 апреля 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного суда Москвы о продление срока содержания под стражей в отношении Романова. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

25 февраля Басманный суд Москвы продлил до 28 мая срок содержания под стражей Романова, обвиняемого в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.