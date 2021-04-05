Неизвестные выхватили у мужчины сумку с 3 млн рублей на востоке Москвы и скрылись

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые выхватили у мужчины сумку с деньгами на востоке Москвы и скрылись с места происшествия. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию обратился мужчина с заявлением, в котором сообщил, что неизвестные выхватили у него сумку с деньгами, а затем скрылись на легковом автомобиле Ford. В данный момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, принимаются меры для их задержания", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, предварительно, у мужчины похитили 3 млн рублей.