Во Владимирской области арестовали 15-летнего подростка, до смерти избившего знакомого

ВЛАДИМИР, 5 апреля. /ТАСС/. Суд поместил под стражу 15-летнего подростка, который обвиняется в убийстве 21-летнего молодого человека во Владимирской области. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). <…> По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 марта обвиняемый совместно со своим знакомым и двумя девушками распивал спиртные напитки. Между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого юноша стал наносить удары руками, ногами по голове и телу 21-летнего потерпевшего, а также нанес один удар табуретом ему по голове. От полученных телесных повреждений молодой человек умер через несколько дней в Собинской районной больнице.

Вину в совершении преступления молодой человек признал, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.