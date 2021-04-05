Второго фигуранта по делу ярославского депутата Фомичева отправили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Эдуарду Гребенщикову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Гребенщиков был задержан по делу депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

"Суд избрал в отношении Эдуарда Гребенщикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 июня",- сказала собеседница агентства.

Эдуард Гребенщиков, согласно информации на сайте администрации Богородского городского округа Московской области, является первым заместителем главы администрации. Как сообщили ТАСС в правительстве Ярославской области, Гребенщиков до 2018 года был заместителем руководителя аппарата правительства региона.