Суд отклонил просьбу экс-главы Удмуртии о приостановлении дела по взысканию его имущества

ИЖЕВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Ижевска отклонил ходатайство экс-главы Удмуртии Александра Соловьева о приостановлении рассмотрения гражданского дела по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства его имущества стоимостью свыше 200 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе объединенного судейского сообщества Удмуртии.

"От Соловьева поступило ходатайство о приостановлении дела в связи с его нахождением в медицинском учреждении, суд ходатайство не удовлетворил, рассмотрение дела по существу продолжается. Объявлен перерыв до 7 апреля", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в ноябре 2020 года предъявила иск к Соловьеву об обращении в доход государства его имущества стоимостью свыше 200 млн рублей. По версии ведомства, в период с 2007 по 2016 год Соловьев имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования. Отмечается, что за 10 лет его семьей и доверенными лицами приобретено 75 объектов недвижимости - квартиры, дом и земельные участки стоимостью более 169 млн рублей. Большинство из указанных объектов недвижимости принадлежали дочери экс-главы Удмуртии Евгении Сирик, которая не имела легальных источников дохода для приобретения этого имущества.

Кроме того, через доверенных лиц Соловьев был собственником объекта незавершенного строительства в виде производственного здания ООО "Удмуртстальмост", а также доли данной организации в размере 30% уставного капитала. Также Соловьев участвовал в деятельности ООО "АБЗ Пойма" и профинансировал это предприятие на 39,5 млн рублей. В то же время его официальный доход составил 19,1 млн рублей.

В конце октября Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор Соловьеву, он осужден на 10 лет колонии строгого режима за получение взяток, также его приговорили к штрафу в размере 275 млн рублей. Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Суд установил, что в период с 2014 по 2016 год он получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Каму и реку Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Соловьев был арестован 4 апреля 2017 года, в тот же день президент РФ подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

В ходе процесса бывший глава региона неоднократно сообщал, что у него повышено давление. В декабре 2019 года Соловьева госпитализировали в больницу. 18 марта суд освободил его от тюремного заключения в связи с болезнью, 30 марта он вышел на свободу.