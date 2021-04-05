Суд отправил на принудительное лечение жителя Калуги, обвиняемого в экстремизме

ТАСС, 5 апреля. Суд отправил на принудительное лечение 18-летнего жителя Калуги, который обвинялся в экстремизме и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя Калуги, уличенного в совершении запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет") и ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков)", - говорится в сообщении.

По данным СК, молодой человек создал в соцсети группу, в которой разместил информацию с призывом к агрессивным действиям по отношению к группе лиц, объединенных по признаку национальности. В ходе расследования у фигуранта дела были изъяты вещи, подтверждающие его интерес к идеологии массовых убийств, в том числе совершенных за рубежом в школах. Кроме того, у него была обнаружена смесь, содержащая героин. Психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек страдает болезненным состоянием психики, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.