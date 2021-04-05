В Архангельской области виновник ДТП с тремя погибшими получил тюремный срок

АРХАНГЕЛЬСК, 5 апреля. /ТАСС/. Котласский районный суд (Котлас, Архангельская область) приговорил к 11 годам колонии 27-летнего жителя Коми, виновного в ДТП в ноябре 2019 года, в котором погибли три девушки. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы прокуратуры Архангельской области.

"Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 27-летнего жителя г. Ухты Республики Коми Никиту Князькина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

15 ноября 2019 года Князькин на автомобильной дороге Котлас - Коряжма управлял автомобилем Audi Q3 в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь со скоростью около 170 км/ ч, он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки. В результате столкновения водителю и пассажирам автомобиля Volkswagen были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие их смерть на месте происшествия, а пассажиру Audi - травмы, расценивающиеся как тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. По просьбе государственного обвинения судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 6 млн рублей.